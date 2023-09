Juve, Bremer e Danilo convocati dal Brasile: quando giocano

Dopo la sconfitta contro il Sassuolo , la prima stagionale per la Juve , arriva una buona notizia per Bremer e Danilo . I due centrali brasiliani, entrambi impegnati a Reggio Emilia, sono stati convocati dalla nazionale brasiliana.

Danilo e Bremer convocati dal Brasile

Il ct ad interim Fernando Diniz ha chiamato i due juventini per la terza e la quarta giornata delle qualificazioni per la Coppa del Mondo del 2026. La prima contro il Venezuela in programma per il 12 ottobre, mentre la seconda contro l'Uruguay che si giocherà il 17 ottobre.