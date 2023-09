Diretta Sassuolo-Juve: ora LIVE la partita di oggi

La Juventus , ancora imbattuta in campionato, è impegnata nella trasferta contro il Sassuolo . Bianconeri che tornano in campo dopo l'importante vittoria nella scorsa giornata contro la Lazio .

17:40

Juve, le parole di Locatelli

Ha parlato anche Locatelli: "Il mister ci fa stare tranquilli. Siamo una squadra giovane e ascoltiamo cosa ci dice. C'è entusiasmo perchè dopo un' annata difficile stiamo andando bene. Ma non abbiamo ancora fatto niente, siamo solo all'inizio".

17:38

Carnevali torna su Berardi-Juve

Carnevali ha parlato ai microfoni di Dazn: "Sarà una partita particolare per tutti, non solo per Berardi, è sempre un orgoglio giocare contro la Juventus. Non ne parlermo ancora, ne abbiamo parlato a suo tempo. Penso che sia meglio dimenticarsi del calciomercato fino a gennaio".

17:35

Il record di Allegri

La curiosità della giornata in casa Juventus riguarda la formazione titolare: infatti Allegri, dopo 112 formazioni diverse, ha schierato gli stessi 11 della partita precedente.

17:25

Juve, il piano per tornare davanti a tutti

Se la Juventus dovesse vincere contro il Sassuolo, tornerà al primo posto in solitaria in classifica, attendendo la partita dell'Inter: il piano dei bianconeri per arrivare in vetta.

17:15

Sassuolo-Juve, dove vederla in tv

Tra tre quarti d'ora ci sarà il fischio d'inizio della gara tra Sassuolo e Juve: ecco dove vederla in tv

17:05

La formazione ufficiale del Sassuolo

Sassuolo (4-2-3-1): Cragno; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Boloca, Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi.

16:55

Juve, la formazione ufficiale

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.

16:50

Sassuolo-Juve, sale l'attesa

Tutto pronto al Mapei Stadium per la sfida della quinta giornata di campionato tra Sassuolo e Juventus. Fischio d'inizio in programma per le 18.

