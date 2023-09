Sassuolo-Juventus, le pagelle: Gatti e Szczesny horror, si salva Chiesa

Allegri (all.) 4,5

La richiesta di equilibrio era un avvertimento allo spogliatoio. Quattro gol al passivo, tanti errori, uno spreco mai visto.

Szczesny 4

Il destro di Laurienté è potente e improvviso, forse la traiettoria si abbassa ma resta l’errore, non l’unico. La respinta, su un’altra sassata del francese, è centrale e permette a Pinamonti di segnare in modo facile. Aiuta Gatti a sbagliare: non si passa quasi mai per linee orizzontali.

Gatti 4

Il passaggio verso Rabiot forse non è calcolato bene, così nasce il gol di Berardi, ma il peggio deve ancora venire. Laurienté lo tormenta e alla fine aggiunge l’autogol. Federico avrà la tempra per rialzarsi.

Bremer 6

Dietro è l’unico a dare la sensazione di reggere.