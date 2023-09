Gatti perde la testa: la reazione scomposta con il team manager della Juve

Sabato da dimenticare per Federico Gatti , che ha fissato il risultato finale di Sassuolo-Juventus sul 4-2 con un tocco all'indietro senza accorgersi che Szcz?sny non fosse in porta e non è poi riuscito a contenere tutta la sua delusione lasciandosi andare a un gesto diventato virale sui social a colpi di ricondisione di un video postato su Tik Tok .

Gatti autogol e reazione: cosa è successo

Al momento del rientro negli spogliatoi, infatti, il team manager della Juventus Matteo Fabris ha tentato di consolare Gatti toccandogli la spalla come per dargli una sorta di pacca di incoraggiamento. In preda alla rabbia per l'errore commesso, però, Gatti ha reagito male allontanando bruscamente Fabris. Il centrale è stato portato via e accompagnato negli spogliatoi da Dusan Vlahovic che, fiutando la tensione del compagno di squadra, era già corso in campo per "scortarlo" fuori dal rettangolo di gioco.