Szczesny confessa: "Non so come ho parato la punizione di Muriel"

Juve, le parole di Szczesny

Queste le sue parole ai microfoni di Dazn: "La parata su Muriel? Non so come ci sono arrivato. Ma non so neanche come è entrata quella di Sassuolo. Una parata importante ci stava dopo quell'errore".

Szczesny: "Un pareggio sono sempre due punti persi"

Szczesny continua: "Noi giochiamo sempre per la vittoria. Un pareggio sono sempre due punti persi, ma è stato meritato: noi meglio nel primo tempo e loro nel secondo. A un certo punto abbiamo capito che bisognava non perderla. Rimane un punto importante. Bisogna accettare di fare il massimo anche per un pareggio e oggi lo abbiamo fatto meglio di Sassuolo. Abbiamo tanto da migliorare: abbiamo fatto pezzi di partita molto belli ma ci sono dei momenti dove dobbiamo gestire meglio il pallone. Dobbiamo fare un passo di crescita per competere per i trofei".