Gli avvocati di Fagioli: "È sereno e concentrato sulla Juve"

Juve, gli avvocati di Fagioli: "C'è massima trasparenza"

Luca Ferrari e Armando Simbari, avvocati dello studio legale Withers che segue Nicolò Fagioli, si sono espressi così sulla vicenda: "In riferimento alle notizie apparse sulla stampa in data odierna, possiamo affermare che il nostro assistito sta affrontando con responsabilità la vicenda, in un'ottica di massima trasparenza e collaborazione con l'Autorità giudiziaria ordinaria e sportiva, come dimostra il fatto di essersi attivato per primo e tempestivamente nei confronti della Procura Federale. Nicolò è sereno e concentrato sulla Juventus e sul campionato".