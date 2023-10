Diretta Fagioli indagato per scommesse illegali: segui il caso Juve LIVE

Dopo il caso Pogba , un'altra vicenda extra calcistica agita il mondo Juve . Nicolò Fagioli è indagato nell'ambito di un'inchiesta della procura di Torino su alcune piattaforme illecite di scommesse online. Segui tutti gli aggiornamenti della giornata in casa bianconera in tempo reale.

11:45

Cosa rischia Fagioli

Le scommesse sportive sono illecite se avvengono su piattaforme illegali, prive di licenza. E proprio su questi siti puntava il faro l'inchiesta aperta dalla pm di Torino Manuela Pedrotta. Nel caso del 22enne Fagioli si potrebbero profilare anche problemi di giustizia sportiva: per tutti i tesserati è vietato scommettere sul calcio, indipendentemente dalla piattaforma. Se si dovesse accertare che è questo il caso, il centrocampista della Juventus potrebbe rischiare anche la squalifica.

11:35

Fagioli, le indagini

Il nome di Fagioli sarebbe emerso mentre la squadra mobile di Torino, guidata da Luigi Mitola, stava analizzando, nell'ambito di un'indagine, un giro di scommesse (sportive e non) su siti online illegali, non direttamente collegati al calcioscommesse. Il giocatore della Juve non avrebbe alcun ruolo nell'organizzazione delle puntate, ma il suo nome sarebbe emerso tra i vari profili degli scommettitori. Sono in corso accertamenti per capire se Fagioli ha davvero scommesso e su cosa. LEGGI TUTTO

11:23

Caso Fagioli scommesse: cos'è successo

Il centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli è indagato nell'ambito di un'inchiesta della procura di Torino su alcune piattaforme illecite di scommesse online. Leggi tutti gli aggiornamenti in tempo reale e segui in diretta la giornata in casa Juve.

Torino