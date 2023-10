Diretta Juve 100 anni Agnelli: segui l'evento e la serata e gli ospiti LIVE

“Together, a Black & White Show” è il nome dell'evento in programma alle 20:30 per celebrare il centenario della famiglia Agnelli alla Juventus . Il club bianconero ha organizzato, insieme a Live Nations , un evento che vede la presenza di tanti campioni del passato. Il tutto culminerà con una partita di calcio a sette fra alcune delle leggende bianconere .

21:42

C'è il fischio d'inizio tra Black e White

Comincia la sfida di calcio a sette tra i black e i white

21:39

Del Piero: "Emozione unica"

Del Piero a Sky: "È difficile spiegare questa sensazione. L'emozione è sempre unica. Abbiamo condiviso 19 anni nella maniera più pura possibile. I tifosi sono fantastici, non c'è calcio senza di loro. Condividiamo con loro delle emozioni stupende".

21:38

Pepe: "La maglia della Juve è speciale"

Simone Pepe a Sky: "La gente mi ha sempre voluto bene. Ritrovarsi in mezzo a certi campioni fa un certo effetto, c'è gente che ha fatto la storia del calcio. La storia della Juve non parla solo di Zidane, Del Piero o Platini, ma anche di calciatori come me che ci hanno messo la voglia e sono arrivati a ritagliarsi un posto nel cuore dei tifosi. La maglia della Juve è un qualcosa di speciale".

21:35

L'emozione di Lippi

Marcello Lippi a Sky: "È una grande emozione rivedere certi campioni. Questi ragazzi hanno dimostrato ancora una volta che insieme stanno molto bene, è un piacere vedere queste cose".

21:29

Pala Alpitour giù per Del Piero

Il momento tanto atteso dei tifosi si è realizzato con l'ingresso in campo di Del Piero. Ovazione incredibile per il capitano bianconero

21:28

Grandi applausi per Mandzukic e Davids

Grande accoglienza per Mandzukic al momento della sua presentazione. Dopo il croato è stata la volta di Davids

21:26

Prosegue l'ingresso delle vecchie glorie

La carrellata continua con i vari Pessotto, Carrera, Di Livio, Evra e Ciro Ferrara. Sale l'attesa per il calcio d'inizio

21:22

Entrano Lippi e Pessotto

Ci sono gli ingressi di Lippi e Pessotto, anch'essi applauditi a lungo da parte dei tifosi della Juventus

21:19

Boato per Zidane

Entra in campo Zidane, accolto da un caloro abbraccio da parte di tutto il palazzetto. In piedi anche Vlahovic

21:17

Entrano le leggende bianconere

Entrano in campo le leggende bianconere. Grandi applausi per Antonio Conte

21:10

Allegri e la pressione

"Quando si lavora alla Juventus bisogna vivere sotto pressione, questo è il bello. La pressione ti stimola a fare bene. Stiamo lavorando con una squadra nuova, formata da giovani. Sicuramente c'è meno esperienza, ma un futuro molto importante".

21:09

Allegri: "Orgoglioso di far parte di questa famiglia"

"Sono orgoglioso di far parte della famiglia Juventus. Ho tanta voglia di poter dare, ma soprattutto di cercare di vincere che non è mai facile"

21:08

Allegri e l'omaggio a Pessotto

"Nella Juve ci sono tante leggende che vengono ricordate poco come Pessotto: ha giocato più di 300 partite con la Juventus e ora ricopre un ruolo importante in società"

21:07

Allegri su Zidane e Platini

"A livello tecnico mi avrebbe fatto piacere allenare Platini e Zidane, ma sono contento di quelli che ho guidato alla Juve perché mi hanno dato tante gioie"

21:06

Allegri e l'abbraccio con Lippi

Allegri a Sky: "È una serata emozionante, così come lo è stato oggi pomeriggio nell'incontrare chi ha fatto la storia della Juve. L'abbraccio con Lippi? Per me significa tanto, c'è un rapporto di lunga data. Per me è stato un punto di riferimento come Capello e Trapattoni. Per me sono giornate bellissime ed emozionati. Ho visto i miei ex calciatori che mi hanno dato tante vittorie".

20:59

Elkann sulla longevità degli Agnelli: "Il segreto è l'amore"

John Elkann a Sky: "Il segreto di questa longevità? L'amore per la Juventus. Questo si tramanda di generazione in generazione. La Juventus è legata alla gioventù che è il futuro".

20:58

Elkann: "Il nostro legame dura da 100 anni"

John Elkann a Sky: "Si sente che nel nome della Juventus c'è la gioventù. Ci sono tanti bambini, sono felice che si possa vedere da casa perché è un momento forte. Il legame con la nostra famiglia dura da 100 anni. La cosa più importante è la passione tra gli Agnelli e la Juve, così come tutte le famiglie juventine".

20:56

Partitella tra i tifosi vip della Juventus

Si sfidano in campo i tifosi vip della compagine bianconera, un modo per allietare la serata in attesa delle vecchie glorie

20:53

Marocchi: "Per me la Juve è stata gioia"

Marocchi a Sky: "Per me la Juve è stata gioia. Ero contento di rappresentare questa maglia e ho dato tutto per onorarla".

20:44

Gama: "Da 7 anni viviamo un sogno"

Sara Gama a Sky: "La squadra femminile è nata da 7 anni. Ogni giorno si avvera un sogno per noi. Siamo in un grande ambiente con grandi personalità. Questo è un giorno speciale che celebra una lunga storia, di cui siamo orgogliosi di farne parte"

20:40

Coreografia introduttiva, in attesa delle leggende

Prima dell'ingresso dei protagonisti c'è una suggestiva coreografia introduttiva, con ballerini protagonisti nel formare una J, riprendendo il simbolo della Juve con inno in sottofondo

20:37

Il video con le frasi dei campioni

Tanta emozione da parte dei presenti con un video che raffigura i maggiori campioni della Juventus (Platini, Del Piero, Sivori ecc), di cui si ripercorrono le frasi celebri dedicate al club bianconero

20:32

Cristina Chiabotto dà il via alla serata

Cristina Chiabotto ha dato il via all'evento, mettendo in risalto anche l'intento benefico della serata organizzata dalla Juventus

20:30

Marocchi: "100 anni vanno celebrati"

Marocchi a Sky: "100 anni vanno celebrati. Anni fa, entrando nel museo della Juventus, mi emozionai nel vedere il mio nome nell'elenco dei calciatori con almeno 300 presenze con la maglia bianconera"

20:22

Juve e il rinnovo della sala trofei

La Juventus ha celebrato i 100 degli Agnelli anche attraverso il rinnovamento della salta trofei