Diretta Juve-Torino: ora LIVE la partita di oggi

Per la 157esima volta, Juventus e Torino si sfidano nel Derby della Mole . I bianconeri per rimanere tra le prime, approfittando anche del pareggio dell'Inter , i granata per tornare a vincere (mancano i tre punti da quasi un mese): la classifica conta, ma in una partita del genere è la storia e la gloria a farla da padrone.

45' + 1' - Finisce il primo tempo

Con l'ultimo attacco della Juventus, si chiude il primo tempo del Derby della Mole.

45' - Azione personale di Bellanova

Ne salta due Bellanova che si libera per il tiro e ci prova dalla distanza: palla che va fuori.

40' - Ci prova Rabiot

Bel filtrante di Locatelli per Rabiot che però sbaglia lo stop, prova comunque a tirare ma esce fuori una traiettoria sbilenca.

33' - Punizione per la Juve

Miretti batte la punizione conquistata da Weah. Cross morbido del centrocampista Bremer che di testa viene anticipato da Ilic.

27' - Bellanova la mette in mezzo, Szczesny mette in angolo

Seck mette il filtrante per Bellanova che da posizione defilata mette il cross alto ma Szczesny la mette in angolo. Nulla da corner.

18' - Kostic risponde

La Juve risponde con il tiro di Kostic, che però incrocia troppo a destra e la palla va fuori.

17' - Occasione Torino

Traversone di Bellanova che schizza sul seocndo palo dopo un tocco di Gatti. Lì c'è Lazaro che da solo la spara alta.

5' - Kean segna ma è in fuorigioco

Gol annullato alla Juve: Kean si era ritrovato solo in area e sul primo palo aveva bucato Milinkovic-Savic. Il guardalinee però ha tirato su la bandierina e anche il VAR ha confermato il fuorigioco.

2' - Calcio d'angolo per il Torino

Schuurs recupera palla dopo un pallone sbagliato di Bremer. Palla che arriva a Seck che si invola sulla fascia, Danilo bravo ad aspettarlo e la mette in corner. Da corner Ilic la mette troppo lunga.

1' - Inizia Juve-Torino

Inizia la sfida tra Juventus e Torino. Primo possesso per i bianconeri.

Vlahovic premiato come miglior giocatore di settembre

Dusan Vlahovic, pochi minuti prima il fischio d'inizio, è stato premiato come miglior giocatore della Juventus del mese di settembre dopo la votazione dei tifosi dei bianconeri.

Juve, le parole di Allegri

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Dazn: "Bella atmosfera, noi dobbiamo essere bravi. Sarà una partita difficile, ci sarà da battagliare. Sia Milik che Yildiz possono entrare come Fagioli: vediamo di fare bene con i titolari poi vedremo. L'importante è che quelli che sono a disposizione devono andare in campo con la miglior situazione mentale per conquistare una vittoria importante come oggi. Ho detto ai ragazzi che è una partita differente dalle altre, sia perchè è un derby e sia per la classifica".

Juric: "Per Radonjic problema muscolare"

Le parole di Juric: "Quando una quadra passa da 37 a 53 punti ha fatto un grandissimo lavoro. Se vuoi andare oltre e ottenere cose che non ti appartengono devi avere qualcosa di speciale. Oggi è la giusta occasione per far scattare qualcosa. Radonjic ha avuto un piccolo problema muscolare e per questo non è stato convocato. Ha fatto bene le sue partite, è un ragazzo particolare ma quello che doveva dare ha dato. Per un grande Toro ho bisogno di tutti".

Juve, Kean: "Faremo quello che ci ha chiesto il mister: vincere"

Ha parlato anche Kean nel prep partita: "È sempre bello preparare queste partite. Ci siamo allenati molto forti e faremo quello che ci ha chiesto il mister: vincere. Ho deciso tanti derby contro la Primavera, ora aspetto la prima volta con la prima squadra, c'è sempre tempo. Nazionale? Sempre bello vestire la maglia azzurra e spero di dare un'ottima risposta".

Torino, le parole di Zapata

Queste le parole di Zapata a Dazn: "L'ho detto fin dall'inizio: c'è tanta responsabilità su di me per cercare di trascinare i miei compagni e spero di farlo anche oggi. Dobiamo esseree determinati in questa partita non facile".

Elkann sul derby e su Pogba

In mattinata, anche il presidente di Stellantis John Elkann ha parlato del derby, del futuro della Juventus e soprattutto della situazione Pogba.

