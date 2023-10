Torino, Radonjic diventa un caso: escluso dai convocati per il derby

A poche ore dal derby di Torino , Ivan Juric ha diramato la lista dei convocati per la sfida alla Juventus . A sorpresa l'allenatore ha deciso di rinunciare per scelta tecnica a Nemanja Radonjic , numero 10 granata e grande protagonista di questo inizio di stagione.

Torino, Radonjic escluso dai convocati: il motivo

Il talento serbo aveva reagito male alla sostituzione nell'ultimo turno infrasettimanale giocato dal Torino contro il Verona. Un atteggiamento che Juric non deve aver perdonato, vista la decisione di escluderlo dai convocati. L'allenatore aveva già anticipato il tutto in conferenza stampa, rispondendo con un secco no alla domanda se il derby potesse essere la partita di Radonjic. Di seguito la lista completa dei convocati.

Portieri: Gemello, Popa, Milinkovic-Savic;

Difensori: N'Guessan, Rodriguez, Sazonov, Schuurs, Zima;

Centrocampisti: Antolini, Bellanova, Gineitis, Ilic, Lazaro, Linetty, Ricci, Tameze, Vojvoda;

Attaccanti: Karamoh, Pellegri, Sanabria, Seck, Vlasic, Zapata.