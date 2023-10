Torino, Juric: "Dal derby ho imparato che non vinciamo mai"

Dopo Allegri , anche Ivan Juric ha presentato il derby in conferenza stampa. L'allenatore del si è espresso sulla difficoltà della sua squadra di ottenere un risultato positivo contro la Juventus .

Torino, allarme Juric: "Nel derby non vinciamo mai"

Il croato ha parlato così della sfida: "Dal derby ho imparato che non vinciamo mai. E' una cosa che mi disturba, vorrei poter cambiare l’andamento. La diversità è che una squadra è molto forte e l’altra meno, a Genova le società sono equilibrate. Noi siamo riusciti a fare delle gare sullo stesso livello della Juve in questi anni, ma poi sono state decise dai decise da calci piazzati. Dobbiamo mettere più cattiveria in quelle situazioni, oltre che provare a fare gol e a vincere la partita. Le assenze di Vlahovic e Chiesa? Hanno Milik e Kean e anche a noi mancano tanti giocatori. Nel derby contanto altre cose".