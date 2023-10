Diretta Allegri: ora LIVE la conferenza stampa prima di Juve-Torino

È tutto pronto per la conferenza stampa di Massimiliano Allegri . Il tecnico bianconero presenterà il derby in programma domani contro il Torino all'Allianz Stadium. I bianconeri, reduci dal pareggio con l'Atalanta, puntano al successo all'Allianz Stadium contro i granata di Juric.

14:20

Allegri: "Non c'è una catena di infortuni"

Allegri così sui problemi fisici della sua squadra: "Catena di infortuni muscolari? No, aspetta un'attimo: ma quale catena. Abbiamo avuto un solo infortunio muscolare, ovvero Alex Sandro. Aspettate che qua bisogna tornare a scuola. Le uniche catene sono quelle della bicicletta. Anche Kean? Ma dove, quella era roba vecchia di un anno. Chiesa e Vlahovic out in nazionale? Non lo so, non è un problema mio. Per quanto riguarda domani dobbiamo dare continuità di risultati di fronte ai nostri tifosi, consapevoli che sarà una sfida molto difficile".

14:15

Allegri: "Juric bravo, non cambieremo modulo"

L'allenatore si è poi espresso sul Torino: "Juric? Parlano i risultati che ha fatto e soprattutto il fatto che fa crescere molto i calciatori. Giocarci contro è molto difficile. Cambio di modulo? Non c'è da stravolgere niente, non ci sarà alcun cambio di modulo. Sono cose che in allenamento si provano, magari durante le partite potranno esserci soluzioni diverse".

14:12

Allegri: "A Bergamo non ci siamo accontentati"

Allegri è tornato sul pareggio contro l'Atalanta: "Non ci siamo accontentati del punto a Bergamo. Abbiamo avuto delle azioni in cui potevamo far gol, ma siamo stati poco convinti. Domani sarà una gara diversa, ci sarà uno stadio pieno e un pubblico che dovrà darci una mano. È il Derby, domani dobbiamo essere tutti pronti: mentalmente, fisicamente e tecnicamente. Ci sono partite che vengono giocate in un certo modo e magari in cui troviamo anche avversari bravi. Ripeto che è importante rimanere attaccati alle prime quattro, piano piano bisogna migliorare l'aspetto del gioco in entrambe le fasi".

14:10

Allegri: "Vlahovic ha mal di schiena, nulla di grave per Chiesa"

L'allenatore ha aggiunto dei dettagli sui due calciatori: "Siamo dispiaciuti per non averli a disposizione. Sono due calciatori che stanno facendo molto bene, hanno segnato otto reti in due. Purtroppo all'interno di un'annata succedono anche queste cose. Vedremo quando Dusan recupererà dal mal di schiena, speriamo il prima possibile. Per quanto riguarda Fede è stata fatta una risonanza ed è negativa, non ha traumi muscolari ma ha un fastidio. Il ragazzo era un po' preoccupato, abbiamo parlato ed era giusto che rimanesse fuori. Mi è capitato di aver fatto giocare uno con una risonanza negativa e poi si è infortunato, stando fuori per un meso e mezzo. Kean sta bene e domani giocherà".

14:06

"Yildiz può giocare dall'inizio"

Allegri ha svelato come intende sostituire la sua coppia d'attacco titolare: "Yildiz è pronto per giocare, devo valutare domani la formazione e chi mettere in campo. A parte Chiesa e Vlahovic, abbiamo tutti i calciatori pronti per giocare questa grande partita. Il Derby è una stracittadina e per noi sarebbe un passettino in avanti in classifica".

14:05

Allegri: "Mi dispiace per Pogba"

Così Allegri sul caso Pogba: "Confermata la positività di Pogba? Non lo sapevo, mi dispiace. Attendiamo l'esito di quello che sarà il continuo. Parlarne ora non serve a niente".

14:00

Allegri: "Vlahovic e Chiesa non ci saranno"

L'allenatore ha dato subito una notizia importante sui due attaccanti: "Vlahovic e Chiesa non ci sono, però per il resto la squadra sta bene".

13:40

13:30

