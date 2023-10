Caso Fagioli indagato per scommesse illecite: cosa succede ora e i possibili scenari

Il caso di Nicolò Fagioli è l’ennesimo terremoto in casa Juve. Le vicende giudiziarie legate all’inchiesta Prisma, la positività al testosterone di Pogba e ora l’iscrizione al registro degli indagati del centrocampista classe 2001 per scommesse illegali. Gli inquirenti della procura di Torino hanno incrociato gli accessi del suo e di numerosi altri profili in una maxi inchiesta che può deflagrare anche in ambito sportivo sulla base dell’articolo 24 del codice. Esiste infatti un esplicito divieto “ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, anche presso soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della Figc, della FIfa e della Uefa”.