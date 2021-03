Signori, fine dei processi: “Assolto, assolto, assolto!”

MODENA - Esulta come dopo un gol, Beppe Signori. Forse ancora di più. Fine del suo incubo processuale per la vicenda calcioscommesse. L’ex attaccante di Foggia, Lazio e Bologna è stato assolto dal Tribunale di Modena “perché il fatto non sussiste”. L’accusa era quella di aver partecipato a delle combine di due partite di calcio di dieci anni fa (Modena-Sassuolo e Modena-Siena). Un mese fa era stato di nuovo assolto anche dal Tribunale di Piacenza dove era imputato per la partita Piacenza-Padova.