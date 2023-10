Juve, chi è Nonge Boende aggregato alla prima squadra da Allegri

"Centrocampo? Più probabile faccia la mezz'ala Iling di Yildiz, che è più una seconda punta. Abbiamo varie soluzioni e le troveremo. Vista la squalifica di Fagioli e l'assenza di Pogba starà stabilmente con noi in prima squadra Nonge". Così Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Juve. L'allenatore dei bianconeri ha annunciato la promozione in prima squadra di un altro giovane dalla Juve Next Gen.

Juve, chi è Nonge Boende: caratteristiche, dove gioca e da dove arriva Joseph Nonge Boende, nato in Belgio il 15 maggio 2005, è originario della Repubblica Democratica del Congo ed è in possesso del doppio passaporto. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Anderlecht, si è da subito imposto grazie alla sua personalità. Il 18 luglio 2021 la Juventus lo ha acquistato a titolo definitivo per duecentomila euro aggredangolo prima all’Under 17 e poi alla Primavera. Nonge Boende gioca come centrocampista centrale, ma può fare anche il mediano. È alto un metro e ottantaquattro, piede destro. Ha un fisico imponente che, unito alla sua precocità calcistica, lo rende un prospetto interessante. Ha iniziato giocando da difensore centrale. Nonostante la muscolarità è in possesso di un bagaglio tecnico degno di nota. Nonge Boende è rapido nello stretto e non disdegna le giocate difficili.

Juve, Montero su Nonge: "Può diventare il Davids del futuro" Per lui Montero ha speso parole d'elogio: “Può diventare il Davids del futuro, gli ho fatto vedere anche i video”. Dalla Primavera è passato in pianta stabile alla Juventus Next Gen dove Brambilla lo ha fatto esordire tra i professionisti lo scorso marzo contro la Pro Patria.

