Pjanic su Messi e Ronaldo: "Ecco con chi mi sono divertito di più"

Intervistato da O Jogo, Miralem Pjanic ha parlato delle esperienze vissute con Ronaldo e Messi . Il centrocampista bosniaco, attualmente in forza allo Sharjah , ha condiviso con i due fuoriclasse le esperienze vissute , rispettivamente, alla Juventus e al Barcellona .

Cosa ha detto Pjianic su Messi e Ronaldo?

Ecco le dichiarazioni di Pjianic: “Parlo molto con Cristiano Ronaldo. Ho tanti ricordi con lui, è un grande calciatore. È il più forte con cui abbia mai lavorato e uno dei migliori in assoluto. È tra i due, tre giocatori più forti della storia. È stato un piacere per mio figlio vederlo. Ho avuto la fortuna di giocare con Cristiano Ronaldo e Lionel Messi ed è difficile dire chi sia più forte. Però mi sono divertito più con Ronaldo che con Messi. Sono due dei più grandi calciatori di tutti i tempi e sono un grande esempio per i ragazzi".