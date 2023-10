Calciopoli si conclude dopo 17 anni: la Juve rinuncia all'ultimo ricorso

In cosa consisteva l'ultimo ricorso?

La Juventus, infatti, ha rinunciato lo scorso 13 ottobre a un ricorso al Consiglio di Stato, il massimo giudice amministrativo, contro Figc e Inter per ribaltare la sentenza del Tar del 2016 che aveva negato il risarcimento "del danno ingiusto" che sarebbe scaturito in seguito alla decisione di assegnare lo scudetto all'Inter nel 2006. Il club aveva formulato una cifra milionaria per sopperire alle perdite del periodo. Non solo l'aspetto economico, ma la Juve chiedeva anche l'annullamento dell'assegnazione del titolo stesso all'Inter. La rinuncia, firmata dal presidente Ferrero, segna la fine di Calciopoli.