La Juve e Fagioli, il valore di una scelta

Squalifiche brevi, fiducia agli atleti coinvolti, per una volta il calcio ha dato una lezione di misura. Dopo i fuochi d’artificio del processo mediatico, dei blitz della procura anticipati dagli scoop, la giustizia sportiva e la saggezza dei club hanno rimesso lo scandalo nel suo giusto racconto . Quello di uno smarrimento dell’essere, non di un’avidità dell’avere, una tentazione distruttiva che insidia la ricchezza non giustificabile. Da sanzionare per quello che rappresenta : un’irregolarità, non un illecito sportivo.

In tempi in cui nel discorso pubblico s’invoca il rimedio di “gettare le chiavi”, questo verdetto ponderato, e tutt’altro che indulgente, è un bel segnale. A cui il giudice sportivo arriva piegando un codice ormai superato al realismo dei tempi. Tempi in cui un ventenne può guadagnare, come Tonali, otto milioni di euro a stagione. Se decide di gettarli nella vertigine di una scommessa, non può essere messo alla gogna da un sistema che vive di azzardo finanziario e sui cartellini scommette con uguale spregiudicatezza. Per questo la punizione è giusta, la cura opportuna, la riabilitazione utile.

Ma la Juve stavolta va oltre. Rinnovando il contratto di Fagioli fino al 2028, protegge il suo capitale, con una scelta che è insieme economica e etica. Sul bivio dove una traiettoria individuale può sbandare e perdersi, il club offre la sua fiducia e assume la guida di un delicato percorso di recupero. Fagioli in potenza e Tonali già in atto sono la più sana delle scommesse che il calcio può fare. E che ha già fatto in passato con un altro straordinario talento smarrito: quel Paolo Rossi che la giustizia sportiva sanzionò e Bearzot attese, contro ogni senso comune, anche a costo di mettere a rischio un Mondiale. Sappiamo poi com’è andata a finire. Quella dell’indimenticabile ct azzurro è stata la più illuminata delle scommesse.