Fiorentina-Juve a rischio rinvio? Il sindaco: "Monitoriamo"

L'emergenza maltempo è in pieno corso e mette a rischio anche la disputa di Fiorentina-Juve. Il match, valido per l'undicesima giornata di Serie A, è in programma domenica 5 novembre alle 20:45. A tal proposito, Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha commentato a margine di un evento: "A oggi non è previsto un rinvio della partita, ma la situazione sarà monitorata da qui alle prossime ore. Nel fine settimana pioverà ancora. Stiamo lavorando senza sosta, ma se dovesse piovere di nuovo nel weekend le operazioni di soccorso diventerebbero difficili. Purtroppo, le previsioni non sembrano buone".