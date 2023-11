Fiorentina-Juve, la sfida speciale di Chiesa: per lui è una prima volta

Quella tra Fiorentina e Juventus è una partita speciale per Federico Chiesa . Nonostante l'attaccante sia in bianconero da quattro stagioni , non ha mai affrontato la squadra viola al Franchi.

Perché è la prima volta di Chiesa al Franchi?

Chiesa, quindi, tornerà nello stadio in cui è cresciuto con la maglia della Fiorentina, club nel quale ha vissuto tutta la trafila del settore giovanile fino all'esordio in Serie A, prima del trasferimento alla Juventus avvenuto nella stagione 2020/2021. Nelle scorse annate, Chiesa ha saltato per infortunio le sfide giocate in casa della Fiorentina. Questa volta, invece, sarà a completa disposizione di Allegri. L'emozione non gli mancherà, ma in campo darà il massimo per permettere alla Juve di conquistare la quarta vittoria consecutiva.