Szczesny recrimina dopo Fiorentina-Juve: la battuta sui punti di penalizzazione

Soddisfazione da parte di Szczesny per la vittoria ottenuta dalla Juventus sul difficile campo della Fiorentina . Intervistato da Sky, l'estremo difensore bianconero si è soffermato sul parallelo con la scorsa stagione: "Siamo molto contenti di quello che stiamo facendo, abbiamo dato continuità anche alla trasferta di Milano . Siamo messi molto meglio rispetto all'anno scorso, sperando non ci tolgano di nuovo dieci punti . Dobbiamo restare concentrati a pensare alla prossima gara contro il Cagliari".

Szczesny e il nuovo spirito della Juventus

Szczesny poi ha proseguito: "È cambiato lo spirito, abbiamo un bel gruppo con giocatori esperti e giovani. Anche oggi abbiamo passato dei momenti difficili che però ti fanno portare a casa il risultato. Portare a casa tre punti da Firenze non è facile. La parata? Sembrava difficile ma secondo me non lo era, sono contento comunque di averla parata. Se mi sono fatto male? Ho preso una botta al braccio ma non è nulla di particolare".

Szczesny loda lo spirito difensivo

L'estremo difensore ha poi concluso: "Intanto la solidità difensiva è una buona base. Poi sinceramente oggi non abbiamo fatto una grandissima partita a livello offensivo, ma dietro abbiamo rischiato poco, difendendo in tanti, con tanta densità".