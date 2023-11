Yildiz, Allegri e l'aneddoto: "Il Bayern voleva trattenermi, ma la Juve..."

È sicuramente un momento felice per Yildiz. Il giovane calciatore della Juventus è stato "promosso" stabilmente in prima squadra, dopo aver militato nella Next Gen. Intervistato da Bild, il bianconero ha parlato del passaggio nell'estate del 2022 dal Bayern Monaco: "Lasciare la Baviera è stato strano, ma la Juventus mi ha presentato il miglior progetto sportivo in assoluto e i dirigenti del Bayern si sono mossi con il mio entourage troppo tardi, per quanto fossero intenzionati a trattenermi. Ho creduto fin dall’inizio alla possibilità di sfondare a Torino. Ho cominciato con l’Under 19 per abituarmi al Paese, al gioco e alla lingua, poi ho disputato qualche partita in Next Gen e, in estate, mi hanno permesso di andare in tournée negli Stati Uniti con la prima squadra: è stato incredibile, perché ho iniziato a condividere gli allenamenti con giocatori, come Chiesa e Vlahovic, che prima ammiravo soltanto in televisione!".