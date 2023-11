Juve, emergenza a centrocampo: ecco tutte le alternative di Allegri

In vista del match con il Cagliari , Allegri dovrà trovare le giuste alternative per il centrocampo della Juventus . Pesa e non poco l'assenza per squalifica di Rabiot , alla quale si aggiungono quelle di Pogba, Fagioli e Weah .

Quali sono le alternative di Allegri?

Le certezze di Allegri sono Miretti, Locatelli e Kostic, i quali sono sicuri di una maglia da titolare. Il tecnico bianconero è pronto ad affidarsi a McKennie e Cambiaso: entrambi sono molto duttili, tant'è che potrebbero essere utilizzati sia come interni nel centrocampo a tre che come quinti. Sarà una scelta di Max, in base alla partita che vorrà fare, stabilire come schierarli: McKennie fornisce maggiore solidità in mezzo al campo, mentre un Cambiaso mezzala garantirebbe qualità nel palleggio. Non mancano ulteriori alternative e sono rappresentate dai giovani, come Nicolussi Caviglia e Nonge, oltre a Iling-Junior.