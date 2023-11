Juve, Allegri ha spiegato perché sta preferendo Kean a Vlahovic

Moise Kean non ha ancora segnato in questa stagione, ma ha ormai conquistato la fiducia di Massimiliano Allegri . Contro il Cagliari è arrivata la sesta gara da titolare per il centravanti classe 2000. A fargli posto per la seconda volta di fila è stato Dusan Vlahovic , entrato solo nel finale di gara. Dopo l'inizio show con quattro gol nelle prime quattro giornate di campionato, l'attaccante serbo - elogiato da Djokovic dopo la partita - ha pagato problemi fisici, e ora fatica a trovare continuità.

Le parole di Allegri dopo Juve-Cagliari

Proprio Allegri dopo la vittoria della Juve contro il Cagliari ha spiegato le sue scelte in attacco in conferenza stampa: "La condizione fisica non è uguale per tutti durante l’anno, ad esempio ora Kean sta meglio di Vlahovic, magari tra quindici giorni Vlahovic starà meglio di Kean". Queste le parole dell'allenatore. Vlahovic aveva saltato Atalanta e Torino per problemi alla schiena, al suo rientro da titolare solo col Verona, nelle ultime due è partito dalla panchina.