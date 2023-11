Djokovic show nello spogliatoio della Juve: l'abbraccio con Vlahovic e non solo

Il post social di Djokovic e il ringraziamento a due calciatori

Sorridente, come si evince nel video social pubblicato dalla Juve, Djokovic ha incontrato l'allenatore dei bianconeri e i giocatori. Da Vlahovic a Rugani, da Bremer a Kostic. Ha scambiato quattro chiacchiere con ognuno di loro prima di andare via. Sui social il serbo ha ringraziato la Juve per l'ospitalità postando una foto coi connazionali Kostic e Vlahovic: "È stato un piacere osservare due maestri del loro mestiere all'opera. Buona fortuna fratelli e grazie per come rappresentate la Serbia nel mondo".