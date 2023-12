Cambiaso e la squadra di calcetto ideale: ci sono Totti e tre ex Juve

Cambiaso, le scelte tra gli azzurri

In porta c'è Gianluigi Buffon: "non posso non metterlo altrimenti mi caccia dal ritiro", dice ridendo Cambiaso. Davanti a lui, sceglie Paolo Maldini: "Ho visto parecchi video, giocatore pazzesco. Giocava sia a destra che a sinistra e mi fa impazzire". Continua scegliendo Francesco Totti e Alessandro Del Piero: "Quel Mondiale del 2006 è il mio primo ricordo azzurro ed è quello che mi è rimasto più impresso". A scelta in corso, Cambiaso stravolge le carte in tavola e decide di far avanzare i due, e di scegliere per il centrocampo Andrea Pirlo.