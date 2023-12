Il Napoli voleva un giocatore della Juve: la rivelazione dell'agente

Andrea Cambiaso poteva vestire la maglia del Napoli. La rivelazione è del suo agente, Giovanni Bia, a pochi giorni dall'appuntamento dell'Allianz Stadium: "Il Napoli ci aveva provato per Cambiaso, ma aveva già chiuso per Olivera. Giuntoli lo aveva già notato all’Alessandria". Olivera fu acquistato dal Napoli la scorsa estate dal Getafe per sostituire Ghoulam. Cambiaso, invece, si è trasferito alla Juventus quest'anno.