Diretta Allegri: la conferenza prima di Juve-Napoli LIVE

14:40

Juve favorita per i bookie

I bianconeri partono favoriti nelle quote Snai, la vittoria della Juventus è bancata a 2,45. Nel derby tra allenatori livornesi, il pareggio si gioca a 3,05, con il successo della squadra di Mazzarri a 3,15. Under a 1,75 favorito sull’Over a 2,00, con il Goal che invece parte in pole position a 1,70 rispetto all’esito con almeno una squadra a secco, che si trova a 2,00. Osimhen a 2,75 e Vlahovic a 3,00 sono in testa alla lavagna dei possibili marcatori.

14:30

Juve sempre vittoriosa con il Napoli campione d'Italia

Nelle due precedenti occasioni, il Napoli - da campione in carica - ha sempre perso contro la Juventus a Torino. Nel campionato 1987-88 i bianconeri di Marchesi si imposero per 3-1 con i gol di Cabrini, Rush e De Agostini (di Careca il gol degli azzurri) mentre nel campionato 1990-91 la Juventus di Maifredi si impose di misura grazie a una rete di Casiraghi.

14:23

Allegri: "Non è tempo per fare mercato"

“Ogni stagione è diversa dall’altra - ammette Allegri - quest’anno è un campionato anomalo, dove le ultime dodici hanno fatto più punti delle prime otto. Dobbiamo pensare a fare un passettino alla volta. Rimpiazzare Pogba e Fagioli? Di mercato sarebbe meglio non parlarne, quando sarà tempo ne parleremo”. Si chiude qui la conferenza stampa dell'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri

14:20

Allegri: “Il percepito non è la realtà”

“Lo scorso anno abbiamo fatto un buon girone di andata nonostante le difficoltà - puntualizza Allegri - il percepito non è la realtà: bisogna stare molto calmi e pensare a lavorare. Non c’è da fare altro. Alla fin della partita, devi cercare di portare il risultato a casa. nel calcio come in ogni altro lavoro. Migliorare la classifica dell’andata dello scorso anno, significa migliorare la classifica. Ma fino al 7 gennaio non lo sapremo”.

14:13

Allegri: "Alla Juve si convive con la pressione"

“Quando sei alla Juventus devi saper convivere con la pressione - sottolinea l'allenatore juventino - domani non finisce il campionato, non finisce la stagione. L'obiettivo è quello di arrivare sopra la quota del girone di andata dello scorso anno, dobbiamo ancora fare molti punti cercando di ottenere il massimo. Comunque vada domani, non finisce la stagione. L’importante è mantenere l’equilibrio sia nei momenti positivi che nei momenti negativi. Lo scorso anno c'erano giocatori che erano alla loro prima stagione alla Juve, in un'annata non facile. Tutte le situazioni aiutano a crescere se le vivi come un'opportunità di crescita. Ora c'è un gruppo che vuole raggiungere determinati risultati. Se saremo bravi, ci riusciremo. Se non riusciremo, vorrà dire che ci saranno state squadre più forti di noi”.

14:10

Allegri: "Il Napoli resta una squadra di qualità"

"Tutte le annate sono diverse, lo scorso anno a Napoli abbiamo preso cinque gol - ammette Allegri - ma fino al tre a uno eravamo in partita. Il Napoli lo scorso anno viaggiava su livelli importanti. Il livello della loro squadra non cambia. Mi fa piacere ritrovare Mazzarri dopo tanto tempo, domani sarà una grande partita. Noi siamo un gruppo importante a livello di valori. Quello di migliorarci è un obiettivo che dobbiamo avere fino alla fine del campionato".

14:08

Allegri: "Il quarto posto è l'obiettivo minimo"

Su Pogba non posso rispondere - afferma l'allenatore - per quanto riguarda il campo, a parte Weah sono tutti recuperati. Giocherà uno tra Danilo e Alex Sandro, farò una staffetta tra loro due. Se Danilo sarà in campo, giocherà in difesa. Noi dobbiamo avere ben chiari i nostri obiettivi, il secondo obiettivo è quello di arrivare come minimo tra le prime quattro. Dobbiamo fare un percorso di crescita, cercando di migliorarci ogni giorno. Quella contro il Napoli è una partita complicata, il Napoli nonostante la sconfitta ha fatto bene, e in trasferta ha un ruolino di marcia molto importante avendo fatto 17 punti. La partita è complicata, ma noi vogliamo fare un altro passettino in avanti".

14:05

Max Allegri in conferenza stampa

E’ iniziata la conferenza stampa del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri. “E’ uno scontro diretto - sottolinea Allegri - mancano cinque partite alla fine del girone di andata, avremo due scontri diretti in casa con Napoli e Roma. Il nostro primo obiettivo è quello di fare più punti rispetto allo scorso anno. Lo scorso anno chiudemmo l’andata a 38 punti, il nostro obiettivo è quello di fare meglio”.

13:58

Juve, tutto pronto per la conferenza di Allegri

Fra qualche istante, al Media Center di Vinovo, avrà inizio la conferenza stampa del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri in vista della sfida di domani sera in programma allo Juventus Stadium alle 20.45

13:55

Pogba, la Procura federale chiede quattro anni di squalifica

Il calciatore francese Paul Pogba rischia una lunga squalifica per doping. Il procurator federale ha chiesto quattro anni di inibizione per il centrocampista bianconero. Leggi tutto

13:50

Juve, Danilo torna a disposizione

In ocasione della sfida di domani, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri potrà contare sul ritorno di Danilo. Ancora indisponibili De Sciglio e Weah

13:40

Juve-Napoli, esordio della bodycam sulle maglie bianconere

Debutta in Serie A la body cam. In occasione del big match Juventus-Napoli di domani sera, per la prima volta il prepartita sarà raccontato in diretta da un'angolatura "totalmente inedita”: i giocatori della Juventus nel riscaldamento indossaranno una microcamera sulle loro maglie "per catturare i momenti del riscaldamento che verranno trasmessi in esclusiva Dazn sulla piattaforma di live streaming".

13:30

Juventus in serie positiva da nove turni

La squadra bianconera è reduce da nove risultati utili consecutivi. L’ultima sconfitta dei bianconeri risale alla trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo dello scorso 23 settembre.

Torino, Italia