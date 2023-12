Doping, squalifica Pogba: niente patteggiamento. La strategia della difesa

È fermo da 88 giorni, rischia di aver finito qui la sua carriera . Dopo averlo fermato l’11 settembre in seguito alla positività al testosterone (riscontrata nel controllo del 20 agosto dopo Udinese-Juventus), la procura nazionale antidoping ha chiesto 4 anni di squalifica per Paul Pogba . Il massimo della pena, senza attenuanti, previsto dall’articolo 11.2 del codice antidoping. La struttura guidata da Pierfilippo Laviani ha informato oggi la Wada (l’antidoping mondiale), la Juve, la Figc, l’Uefa e i legali del francese . Non c’è stato nessun patteggiamento : è saltato e si va quindi a processo presso il tribunale antidoping, con udienza prevista già a gennaio.

La difesa di Pogba

Pogba si difenderà parlando di assunzione inconsapevole, citando un integratore che avrebbe preso a metà giugno mentre era in vacanza negli Stati Uniti. Gli avvocati di Pogba sarebbero pronti a sostenere la tesi dell’assunzione del Dhea, l’ormone della giovinezza, sempre proibito ma diverso dal testosterone e con un peso minore in un’ottica sanzionatoria. Una versione che alla procura non quadra. Anche alla luce del fatto che le controanalisi richieste dall’atleta ed effettuate a ottobre hanno riscontrato una seconda volta la positività ai metaboliti del testosterone. Si va allo scontro in aula.