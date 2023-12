Gatti e Kvaratskhelia, nervi alle stelle: la lite durante Juve-Napoli

Kvaratskhelia-Gatti: la ricostruzione della lite

In pieno recupero del primo tempo, Gatti va a chiudere sulla destra fermando la corsa di Kvaratskhelia. Per non fargli battere subito la rimessa laterale, il centrale della Juve gli dà uno spintone. Il georgiano reagisce scagliandogli contro il pallone sulla schiena. Il direttore di gara Orsato corre subito ad ammonire Kvaratskhelia che anche mentre rientrava negli spogliatoi aveva qualcosa da ridire. Partita nervosa fin qui per lui che si è divorato il gol del vantaggio.