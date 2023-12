Juve-Napoli, Kvaratskhelia sbaglia un gol clamoroso: la reazione di Mazzarri

Kvaratskhelia si divora il vantaggio: la reazione di Mazzarri

Ricostruendo l'azione, la difesa della Juve è messa malissimo. Osimhen lavora bene il pallone con il fisico fino a quando non trova iol varco per servire Kvaratskhelia che era completamente isolato sul lato opposto. Il georgiano si ritrova a tu per tu con Szczesny che esce e copre lo specchio della porta obbligando Kvaratskhelia a metterla alta. Le telecamere vanno subito sulla reazione di Mazzarri che è estremamente deluso per la grande occasione sprecata.