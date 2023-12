Szczesny, la strana reazione dopo il folle errore sul gol di Osimhen in Juve-Napoli

Szczesny sbaglia: la strana reazione

Il polacco sbaglia il rinvio e regala il pallone al Napoli con Di Lorenzo che di testa la mette subito per Osimhen. L'attaccante con il controllo elude l'uscita di Szczesny e mette la palla in rete. Scatta l'esultanza del nigeriano ma l'assistente aveva già alzato la bandierina del fuorigioco. Nonostante il gol annullato, Szczesny era scattato in una strana reazione in mezzo al campo prendendosela con sè stesso. Il portiere nel primo tempo si era anche distinto per un intervento miracoloso su Di Lorenzo.