Allegri scatenato nello spogliatoio: il retroscena dopo Juve-Napoli

"Bravi ragazzi! Bravissimi tutti! Dai ragazzi!". Potrà anche essere incredibilmente bravo a mantenere un invidiabile aplombe davanti a microfoni, telecamere e taccuini, ma Massimiliano Allegri non può che essere fiero della sua Juventus e dei suoi calciatori, momentaneamente primi in classifica (+1 sull'Inter) dopo il successo per 1-0 all'Allianz Stadium sul Napoli. Allegri si è così congratulato a gran voce con la squadra negli spogliatoi scaricando tutta la tensione accumulata nel corso del match.