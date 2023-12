Adrien Rabiot non ha potuto prendere parte all'ultima partita della Juventus contro il Genoa per un problema fisico. Il francese ha comunque voluto condividere la sua delusione sui social.

Juve, il messaggio di Rabiot

Rabiot sembra non aver preso bene il risultato, visto che su Instagram ha scritto: "Errori nostri, 2 punti persi. Guardiamo avanti dai! Siamo lì". Delle parole che testimoniano la voglia di non arrendersi per continuare a lottare per lo scudetto con l'Inter.