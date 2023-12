Juve, Allegri show in conferenza: dal panettone a ottobre al camion rotto

Juve, show di Allegri in conferenza stampa

Appena entrato in sala stampa, ha giusticato così i sei minuti di ritardo rispetto all'orario previsto: "Abbiamo trovato un camion di traverso, lo hanno spostato. Non volevano farci andare a Frosinone". Al termine della conferenza si è invece lasciato andare ad una battuta in tema natalizio: "Vi aspetto tutti nel corner perché c'è da mangiare. Dite la verità, siete venuti per mangiare, della partita con il Frosinone non vi frega nulla. C'è il panettone che è molto buono. Io lo mangio sempre a ottobre, mi anticipo...".