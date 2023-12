Conferenza Allegri prima di Frosinone-Juve, rivivi la diretta

14:34

Juve, show di Allegri in conferenza

14:08

Frosinone-Juve, finisce la conferenza stampa di Allegri

Si è conclusa la conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia di Frosinone-Juventus.

14:07

Allegri, siparietto sul panettone: "Mi anticipo, lo mangio sempre a ottobre..."

Allegri, di buonumore, ha scherzato in chiusura di conferenza stampa con i presenti: "Vi aspetto tutti nel corner perché c'è da mangiare. Dite la verità, siete venuti per mangiare, della partita con il Frosinone non vi frega nulla. C'è il panettone che è molto buono. Io lo mangio sempre a ottobre, mi anticipo..."

14:16

Allegri su Chiellini: "Deve capire cosa vuole fare da grande"

Allegri sulla visita di Chiellini: "Siamo concittadini e abbiamo uno splendido rapporto. Giorgio ha smesso ora ed è una figura importante. Vederlo ci ha fatto bene. Parlerà con la società, ma deve capire cosa vuole fare da grande".

14:05

Allegri e la rincorsa sull'Inter

Allegri e il distacco dall'Inter: "Il campionato è lungo e ci sono tanti punti a disposizione. L'Inter è la favorita per lo scudetto, ma nel calcio con i tre punti si possono recuperare i punti. Alla fine dell'anno i pareggi contano molto".

14:04

Allegri sul percorso in Coppa Italia

Allegri e la strada potenzialmente spianata verso la finale di Coppa Italia: "Se firmerei per il secondo posto e la vittoria della Coppa Italia= Non firmo assolutamente niente perchè bisogna giocare le partite".

14:03

Allegri su Alex Sandro, Rugani e Weah

Allegri sulle diffide di Alex Sandro e Rugani: "Alle diffide non penso perchè domani sono in palio punti importanti. Quando fai i conti poi alla fine come dico sempre escono fuori i contadini". Weah: "Sta meglio ma non ha i novanta minuti nelle gambe".

14:02

Allegri sull'ammenda post Genoa-Juve

Allegri sull'ammenda e la diffida post Genoa-Juve: "Ho pagato la multa, l'importante è che Yildiz sta bene. Fine".

14:00

Juve, Allegri su Vlahovic

Allegri su Vlahovic: "Non dimentichiamoci che ha solo 23 anni. A livello mentale deve crescere, deve trovare il giusto equilibrio ma è normale perché è giovane. Deve maturare come ha fatto Rabiot. Stesso discorso per Kean":

13:58

Allegri, no comment sulla Superlega

Allegri sulla Superlega: "Credo sia giusto che su questo argomento si esprimano il presidente Ferrero e l'amministratore delegato Scanavino. Non credo sia opportuno che ne parli io".

13:57

Allegri su Soulé, Kaio Jorge e Barranechea al Frosinone

Allegri su Soulé, Kaio Jorge e Barranechea al Frosinone: "Sono contento di quello che stanno facendo. Stirpe è un presidente serio, Angelozzi è un direttore che sta fare il suo lavoro, Di Francesco un allenatore che ha voglia di rivalsa. Era una tappa necessaria per la loro crescita".

13:55

Allegri su Rabiot e Milik

Allegri ha parlato della condizione di Rabiot e di Milik: "Rabiot sta bene e domani gioca. Milik deve stare sereno, è importante per noi".

13:54

Frosinone-Juve, Allegri: "Chiesa out, gli altri tutti recuperati"

Allegri svela: "Chiesa è indisponibile, ha sentito un fastidio al tendine rotuleo e non avrebbe avuto senso rischiarlo. Vlahovic ci sarà ma non ho ancora deciso se giocherà. Mi restano lui, Milik e Yildiz".

14:10

Allegri sul Frosinone

Allegri su Frosinone-Juve: "È una partita insidiosa per vari motivi. Innanzitutto arriva prima del Natale e le partite prima delle feste sono insidiose. In casa il Frosinone ha perso solo contro il Napoli. Martedì ha vinto contro il Napoli. Bisogna fare una partita molto seria per passare il Natale nel migliore dei modi".

13:45

Allegri: "Abbiamo trovato un camion di traverso"

Inizia con un siparietto la conferenza stampa di Allegri, che in un fuorionda spiega con ironia ai presenti in sala stampa il motivo dei suoi sei minuti di ritardo: "Abbiamo trovato un camion di traverso, lo hanno spostato. Non volevano farci andare a Frosinone".

13:43

Allegri, tutto pronto per la conferenza pre Frosinone-Juve

Tutto pronto per la conferenza stampa di Allegri alla vigilia di Frosinone-Juventus. Tra due minuti le prime dichiarazioni del tecnico dei bianconeri.

13:25

Frosinone-Juve, il pronostico e le quote

Contro alla rovescia per il match allo "Stirpe". Il pronostico e le quote di Frosinone-Juve.

13:15

Frosinone-Juve, parla Allegri

Massimiliano Allegri è pronto ad alzare il sipario su Frosinone-Juventus, gara valida per la diciassettesima giornata di Serie A in programma domani alle 12:30 allo stadio "Stirpe". I bianconeri vanno a caccia del ritorno al successo dopo il pareggio in trasferta contro il Genoa, che ha lasciato in eredità polemiche per la direzione arbitrale, un'ammenda e una diffida nei confronti del tecnico della Juve.

