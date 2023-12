Genoa-Juve, Rocchi ammette l'errore: "Il fallo di Malinovskyi era da rosso"

Cosa ha detto Rocchi?

Rocchi ha sottolineato: "E’ un mancato rosso in campo, anche se Massa non percepisce l’entità del Var, quindi era una decisione da prendere al monitor. Su questa tipologia di interventi ho chiesto di essere severi in campo prima e poi al monitor, dobbiamo tutelare i calciatori specialmente in questa fase di campionato dove i punti, i risultati e la salute è importante. Le partite sono nervose, devono essere duri e severi. Cosa inganna l’analisi? Loro la vivono come una scivolata più che un intervento, ma il problema è che quando ti lanci così diventi un pericolo per l’avversario e qua devi essere punito. Se poi qualcuno si fa male diventiamo non responsabili ma quelli che non hanno tutelato l’integrità loro".