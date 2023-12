Strootman e la spinta di Bisseck: ira dei tifosi Genoa e Juve su Doveri

Mettere d'accordo i tifosi di Genoa e Juve scontentendoli entrambi: l'arbitro Doveri è finito così nell'occhio del ciclone per non aver fischiato (sbagliando) un fallo per spinta di Bisseck su Strootman, preludio al gol del momentaneo vantaggio di Arnautovic dell'Inter al "Ferraris". Dragusin ha pareggiato, Genoa-Inter, valida per la diciottesima giornata di Serie A, è finita 1-1, ma sui social l'episodio tiene banco anche a ore di distanza dal fischio finale: a colpi di fermo immagine l'azione "incriminata" viene passata al setaccio.