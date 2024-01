La Juventus ha diramato la lista dei convocati ufficiali per la sfida di Serie A contro la Salernitana. Brutte notizie per Allegri che a sorpresa dovrà fare a meno di Chiesa e Cambiaso. L'attaccante ha infatti subito un trauma distorsivo al ginocchio sinistro e per questo verrà lasciato a riposo. L'ex Genoa ha invece avuto un attaco influenzale.