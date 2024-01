La Juve perde Adrien Rabiot, protagonista di una grande prestazione contro la Salernitana. Il centrocampista francese si è fermato per un sovraccarico al flessore della coscia destra e dovrà dunque rimanere a riposo. Salterà sicuramente la sfida contro il Frosinone in programma giovedì sera per i quarti di finale di Coppa Italia.