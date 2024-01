Lecce-Juve 0-3, Allegri festeggia trecento vittorie in Serie A

LECCE - Trecento vittorie in Serie A. Grazie al successo della Juve a Lecce, Max Allegri raggiunge un prestigioso traguardo nella sua carriera da allenatore. Il tecnico bianconero, protagonista di 491 panchine in campionato, festeggia il record nella sera che regala alla Juve il sorpasso in classifica sull'Inter (che dovrà recuperare il 28 febbraio la sfida con l'Atalanta).