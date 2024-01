Diretta Lecce-Juve: segui la partita di oggi LIVE

Allo stadio Via del Mare, la Juve sfida il Lecce. La squadra di Allegri prova a trovare la quinta vittoria consecutiva che permetterebbe ai bianconeri di superare l'Inter in vetta (i nerazzurri sono impegnati in Supercoppa e hanno una partita in meno). I padroni di casa cercano di tornare alla vittoria, che manca dal 16 dicembre. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale.