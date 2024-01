Juve-Empoli, le pagelle dei bianconeri: Kostic non c'è

Allegri (all.) 6

Milik lo tradisce, rovinando il copione. E la Juve, questa volta, non riesce a difendere il gol faticosamente trovato da Vlahovic, ma tenere 75 minuti in dieci non era facile.

Szczesny 6

Si fa trovare pronto sulla sassata di Cambiaghi. Baldanzi, con la complicità di Locatelli, lo inganna.

Gatti 6

Marinelli gli consiglia subito di frenare l’irruenza, raccoglie l’invito.

Bremer 6,5

Dietro sbaglia poco, unendo lucidità ed eleganza.

Alex Sandro 6

Max lo preferisce a Danilo, diffidato. Tiene con qualche affanno.