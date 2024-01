Szczesny e la bordata agli arbitri dopo Juve-Empoli: ecco cosa ha detto

Un episodio di un certo peso avvenuto nel corso di Juve-Empoli è rappresentato dall'espulsione rimediata da Milik , giunta dopo diciotto minuti di gioco per un fallo commesso su Cerri. L'attaccante si è subito scusato attraverso i social per aver lasciato la squadra in dieci, con la sfida che è poi terminata sul punteggio di 1-1 con reti di Vlahovic e Baldanzi .

Szczesny e l'espulsione di Milik

Al termine del match, Szczesny ha commentato in maniera piuttosto ironica il rosso di Milik: "Il fallo di Milik è da espulsione, di questo non ha dubbi nessuno. E’ lo stesso identico caso della dinamica di Berardi e Malinovskyi. Tutti e tre rossi giustamente fischiati. Il ragazzo è triste perchè sa che ha commesso un errore che ha condizionato la gara. A noi non deve chiedere scusa, siamo una squadra unita e ognuno può sbagliare. In 10 abbiamo provato a vincerla, non ci siamo riusciti ma deve stare tranquillo".

Gli episodi controversi contro Sassuolo e Genoa

L'ironia, ovviamente, sta nel fatto che Berardi e Malinovskyi non sono stati espulsi dopo degli episodi controversi accaduti, rispettivamente, nel corso di Sassuolo-Juventus e di Genoa-Juventus. Lo stesso designatore Rocchi ha ammesso che i due episodi sono stati degli errori commessi dagli arbitri.