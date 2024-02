Szczesny accende Inter-Juve: "Non penso che loro..."

Inter - Juventus si avvicina sempre di più. Fischio d'inizio in programa domenica 4 alle 20:45 per la sfida tra la prima e la seconda della classe. Una rivalità infinita che è tornata a essere decisiva in chiave Scudetto: Szczesny ha presentato così la partita.

Juve, le parole di Szczesny

Queste le sue parole sulla partita ai microfoni di TNT Sports: "Inter-Juve è sicuramente una partita molto, molto importante per la classifica, ma mancano ancora 15 partite, quindi non è la partita che deciderà il titolo, ma darà un segnale forte al campionato se una delle due squadre riuscirà a portarla a casa. L'Inter è forte, è fortissima, ma non mi sembra che abbia qualcosa in più di noi. È una squadra molto matura perché pur segnando tanti gol riescono comunque a non concederne troppi. Hanno fatto molto, molto bene tutto l'anno, ma noi andiamo lì con la speranza di portare a casa un risultato molto importante".