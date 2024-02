Alcaraz: "È un sogno per me, giocavo con la Juve alla PlayStation..."

Dopo l'annuncio del suo arrivo alla Juventus, Alcaraz ha effettuato le prime dichiarazioni da calciatore bianconero ai canali ufficiali del club. Il centrocampista argentino, arrivato dal Southampton, ha mostrato subito grande entusiasmo per l'inizio della nuova avventura: "Devo dire che è stato tutto molto rapido, ma anche molto bello. Il mio procuratore, Sebastian, mi ha spiegato che la Juventus era interessata. Io ho cercato di restare tranquillo insieme alla mia fidanzata che mi ha dato il suo sostegno negli ultimi giorni. E’ stato molto bello, sapevo di dover stare calmo perché non era detto che tutto andasse a buon fine. Per fortuna è andata bene e ora che sono qui sono molto contento di questi miei primi giorni alla Juventus e di essere arrivato in questo grande club. E’ una bella sensazione".