Giuntoli, Inter-Juve e il mercato: "Perché abbiamo preso Alcaraz e Djalo"

Cristiano Giuntoli ha parlato nell'imminenza del calcio d'inizio di Inter-Juve : "Non voglio essere monotono, ma pensiamo al quarto posto. Il mister e i ragazzi stanno facendo molto bene. L'obiettivo è tornare in equilibrio economico e finanziario. Ci vorrà un po', se i ragazzi fanno bene il patrimonio migliora. Dobbiamo stare con i piedi per terra e guardare il futuro con ottimismo".

Giuntoli sull'arrivo di Djalo e Alcaraz

Ai microfoni di DAZN, Giuntoli ha parlato anche dell'arrivo di Djalo e Alcaraz: "Non avevamo particolari esigenze, non volevamo toccare certi equilibri, abbiamo colto opportunità acquistando due ragazzi di valore".

Giuntoli su Inter-Juve

Su Inter-Juve: "Inter-Juve è una grande partita a prescindere, mancano ancora tantissimi punti e non si decide niente per lo Scudetto. Sì, è importante vincere perchè sappiamo quali sono i nostri obiettivi. Dobbiamo continuare a mantenere i piedi per terra. Non mi aspettavo di fare subito così bene, stiamo facendo cose straordinarie" ha aggiunto e concluso Giuntoli.