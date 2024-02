Juve, dopo l'Inter problemi per Vlahovic e Chiesa: le condizioni

Juve, le condizioni di Vlahovic e Chiesa

Per quanto riguarda l'attaccante serbo, si è sottoposto alle visite al JMedical per un sovraccarico all'adduttore della coscia destra. L'attenzione è verso la prossima partita dei bianconeri contro l'Udinese per la quale al momento è in dubbio. Lo staff medico monitorerà le sue condizioni alla giornata. Mentre Federico Chiesa aveva accusato una contusione al piede destro durante la partita. Il piede si era gonfiato molto subito dopo la partita, ma è già in via di miglioramento.