Juve, Ramazzotti furioso con Vlahovic dopo l'Inter: "Ma come può?"

Non è scemato il rammarico tra i tifosi bianconeri per la sconfitta rimediata contro l'Inter . Pesa ancora l'errore commesso da Vlahovic nel corso del match, con il serbo che ha sprecato in malo modo una ripartenza. Su quanto accaduto è intervenuto anche Eros Ramazzotti , ai microfoni di Radio Bianconera.

Cosa ha detto Eros Ramazzotti?

Il cantante, noto tifosi bianconeri, ha parlato così dell'errore di Vlahovic: "Non so come uno che guadagna tutti quei soldi possa sbagliare a stoppare un pallone come quello, che se avesse controllato bene sarebbe valso sicuramente il vantaggio per noi. Probabilmente se l'avessero data ad Yildiz avrebbe segnato”. Ramazzotti ha poi proseguito: “Con l'Empoli la squadra non mi aveva convinto e con l'Inter ci siamo ripetuti, ma voglio essere ottimista fino alla fine, arrivare tra le prime quattro è l'obiettivo minimo, ma speriamo di riuscire a fare il meglio possibile”.