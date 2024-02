Alcaraz e il retroscena sulla Juve: "Mi arrabbiavo sempre quando..."

Solo la Juventus oppure niente partita alla Play. La curiosità relativa al passato di Carlos Alcaraz racconta della voglia dell'argentino di vestire la maglia bianconera: "Alla Play sceglievo sempre la Juve perché potevo scegliere i migliori giocatori. Se non me la lasciavano, mi arrabbiavo o non giocavo proprio". Lo ha rivelato proprio lui intervenuto oggi in conferenza stampa. La Juventus ha presentato l'argentino arrivato a gennaio in prestito con diritto di riscatto. In estate, eventualmente, la Juve potrà riscattarlo per una cifra vicina ai 50 milioni: "Il tema del prezzo si vedrà in futuro, ho intenzione di fare bene e magari, chissà, diventa un prezzo giusto, oppure no. Sono tranquillo, so che devo lavorare bene".